Roma, blitz antidroga dal Centro a San Lorenzo: 29 pusher in manette nell'ultima settimana

Sono andati avanti per giorni i servizi mirati antidroga della polizia. Nell’ultima settimana hanno portato al sequestro di 2.8 chili di droga e 4.810 euro: 29 i pusher finiti in manette. Varie le zone interessate: dal centro che ha visto impegnati i commissariati Viminale ed Esquilino, Prati, Aurelio, Porta Maggiore, Tuscolano Esposizione e quello di Anzio-Nettuno; fino a quelli più caldi come San Lorenzo e Casilino Nuovo. Prezioso per il buon esito delle operazioni il lavoro svolto dal reparto volanti, dalla squadra mobile, con l’ausilio dei cani antidroga della Questura. I pusher arrestati, cittadini italiani e stranieri, dovranno rispondere di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA