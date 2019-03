Roma, blitz al Colosseo: 3 arresti, 9 denunce per disturbo e molestie ai turisti

Controlli a tappeto ieri dalle 14 alle 22 intorno all’area del Colosseo. I Carabinieri della Compagnia Centro hanno svolto un servizio straordinario per contrastare il degrado nell’area tra piazza Venezia-Fori Imperiali-Colosseo. Tre cittadini algerini, di 40, 29 e 28 anni sono stati arrestati perché sorpresi in flagranza di reato mentre rubavano la borsa ad un turista turco.



Lo hanno bloccato, recuperando l’intera refurtiva che è stata restituita alla vittima. Tre cittadini del Bangladesh e sei cittadini senegalesi sono stati denunciati in stato di libertà perché sorpresi dai carabinieri, all’interno dell’area monumentale “Colosseo”, mentre con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente, cercavano di convincere i turisti ad acquistare i loro prodotti, venduti abusivamente. Una donna di 40 anni originaria del Kazakistan è stata denunciata per truffa ai danni del parco archeologico del Colosseo, avendo utilizzato per scopi commerciali, quale guida turistica privata, dei biglietti di accesso contraffatti per l’area museale. Altri sei cittadini del Bangladesh sono stati sanzionati per aver violato il divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, pena la richiesta di emanazione del daspo urbano, poiché sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito della fermata metro “Colosseo”, limitandone libera accessibilità e fruizione. Sono stati inoltre sanzionati 13 venditori ambulanti, 6 del Senegal e 7 del Bangladesh perché svolgevano attività di commercio senza autorizzazione. Circa 700 gli articoli in vendita che sono stati sequestrati.

