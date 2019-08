Roma, blitz a Tor Bella Monaca, arrestate due pusher, sequestrati 400 grammi di cocaina

Le piazze di spaccio della zona di Tor Bella Monaca sempre sotto stretta sorveglianza da parte dei Carabinieri. Nella giornata di ieri, a poche ore l’uno dall’altro, i militari della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito 3 arresti nei confronti di 2 donne di 38 e 43 anni, entrambe romane e pregiudicate, e un uomo di 33 anni, anch’egli pregiudicato e sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, tutti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La spacciatrice più giovane è stata sorpresa dai Carabinieri mentre, in tarda serata, stava sostando in atteggiamento sospetto in via Giacinto Camassei. Sottoposta a controllo, dalle sue tasche sono spuntate 21 dosi di cocaina e 750 euro in contanti ritenuto provento della sua illecita attività. La complice è stata fermata in via dell’Archeologia. Anche in questo caso ad incastrarla il suo atteggiamento guardingo nella nota piazza di spaccio che ha indotto i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca ad approfondire le verifiche sul suo conto. La pusher è stata pizzicata con 18 dosi di cocaina e 750 euro in contanti, incasso ottenuto grazie allo spaccio di droga. Poco dopo, a finire in manette – sempre in via dell’Archeologia - è stato il 33enne: l’uomo, fermato per un controllo, aveva 11 dosi di cocaina e 190 euro, guadagno dello spaccio. A margine dell’ultima attività antidroga, i Carabinieri hanno passato al setaccio anche i complessi residenziali che si affacciano su via dell’Archeologia rinvenendo, al civico 64, un vero e proprio magazzino di stoccaggio della droga e dei ricavi della vendita al dettaglio da parte dei pusher. I militari hanno sequestrato ben 671 dosi di cocaina – pari a circa 309 gr. di stupefacente – 865 euro in contanti, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle singole dosi, il tutto nascosto nei locali tecnici del complesso residenziale. La cocaina, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati, mentre gli spacciatori sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

