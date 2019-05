Roma, blatte e formiche tra gli scaffali: chiuso un locale del centro

Blatte e formiche tra gli scaffali. La Polizia Locale di Roma Capitale ha apposto i sigilli ad un locale del centro per gravi carenze igienico sanitarie. Gli agenti del I Gruppo "ex Trevi", nell'ambito di alcuni controlli amministrativi presso le attività del Centro Storico hanno posto sotto sequestro penale un pubblico esercizio sito nel Rione Trevi, a causa della presenza di numerosi insetti, oltrechè per la sporcizia diffusa riscontrata negli ambienti. Il personale ha svolto controlli accurati che hanno fatto scattare la chiusura del locale, che ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



Ultimo aggiornamento: 14:46

