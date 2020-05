Fase 2, riaprono il Bioparco, Cinecittà e le terme

Zoo, parchi a tema, terme, musei. Con la fase 2 anche la città dell'arte e del divertimento riparte. Ecco che cosa si può fare nella Capitale.

Ha riaperto al pubblico il Bioparco. Ma con nuove regole di accesso, che dureranno fino a quando non rientrerà l'emergenza Covid: ingresso contingentato e a numero chiuso, ancora off limits le aree al chiuso come il Rettilario, acquisto dei biglietti soltanto online (e a 10 euro). Tutti poi, a eccezione dei bambini sotto i 6 anni, devono entrare muniti di mascherina, rispettare la distanza di sicurezza, evitare ogni forma di assembramento e non toccare balaustre e vetrate.

Da oggi, 29 maggio, si potrà tornare a sognare per i viali di Cinecittà. L'industria del cinema apre al pubblico nei weekend dalle 10.00 alle 18.30, dando la possibilità di visitare gli studios e le esposizioni permanenti come la "Mostra Felliniana" e il Miac, il Museo italiano dell’Audiovisivo e del Cinema. Per garantire la sicurezza dei visitatori, prenotazione online, ingressi e uscite separati, accessi contingentati e percorsi a senso unico per evitare assembramenti.

Via libera anche alle strutture termali. Al QC di Roma si effettueranno a tutti gli avventori e al personale addetto anche un test sierologico rapido, oltre a misurare la temperatura, prima di entrare. Ingressi scaglionati per orario e solo su prenotazione per garantire a ogni ospite uno spazio non inferiore ai 10 metri quadri. Obbligo per tutti di indossare la mascherina.

Sul fronte dei musei e dei beni culturali si possono visitare, con alcune restrizioni i Musei Capitolini. Palazzo Braschi, Palazzo delle Esposizioni e il Maxi. Il biglietto va pre-acquistato sui siti delle strutture, per entrare poi si sarà sottoposti a misurazione della temperatura. Obbligo per tutti di mascherina e distanza di sicurezza. Disponibili ai varchi d'accesso gel disinfettanti per igienizzare le mani. Il 1 giugno riapriranno le loro porte i Musei Vaticani e il Parco del Colosseo.

Il 13 giugno, invece, riapre il Luneur. Per tutta l'estate cancelli aperti dalle 18 alle 23. Ingresso contingentato, i titolari consigliano di acquistare i biglietti online. Ripartenza, invece, il prossimo 25 giugno per Cinecittà world. Tra le novità, un nuovo parco a tema ambientato nella Roma Antica che farà rivivere una giornata all'interno di un accampamento delle legioni Romane di oltre 2mila anni fa.

