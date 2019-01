Roma, la Befana con i pinguini del Capo al Bioparco

Il giorno della Befana con i pinguini del Capo, al Bioparco. Offerte e percorsi didattici. In occasione dell'apertura della nuova area dei pinguini del Capo, il Bioparco propone una promozione speciale valida fino al giorno dell'Epifania: a chi acquisterà il biglietto esclusivamente on line sarà riservata la tariffa di 8 euro, sia adulti che bambini (anzichè 16 euro adulti e anzichè 13 euro bambini). Il biglietto potrà essere utilizzato dopo 24 ore dall'acquisto on line. Inoltre, ingresso gratuito per tutti coloro che si presenteranno in frac.



Domenica, inoltre, presso l'area pinguini, gli operatori didattici saranno a disposizione per illustrare le caratteristiche della specie, nonchè le principali minacce, tra cui il petrolio e le plastiche, e per rispondere alle domande del pubblico. Ai bambini sarà regalata la maschera da pinguino. Inoltre alle ore 12.15 e alle 16.00 il personale zoologico organizzerà due appuntamenti con il pasto dei pinguini. Immancabili durante la giornata gli appuntamenti con l'attività

A TuxTu con gli animali

, incontri ravvicinati con blatte soffianti, furetti, rospi, insetti stecco e altri animali di cui spesso si ha paura o che suscitano ribrezzo, ma importantissimi per l'equilibrio dell'ambiente naturale.

