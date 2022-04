Bimbo con due madri, la coppia denuncia: «Il Campidoglio non trascrive l'atto di nascita di nostro figlio»

Il Campidoglio, secondo quanto denunciato da due donne, non ha accolto la domanda, presentata da due donne sposate in Francia, di trascrizione integrale dell'atto di nascita del loro figlio, registrato a Parigi con l'indicazione di entrambe le donne come madri del piccolo. A rendere nota la vicenda il legale delle due donne e presidente di Rete Lenford, Vincenzo Miri.

«Il Campidoglio non trascrive l'atto di nascita di nostro figlio»

La coppia, riferisce l'associazione per i diritti Lgbti, è formata da una cittadina italiana e da una cittadina francese; ha avuto un figlio nell'ottobre 2021, nato a Parigi a seguito di procreazione assistita e lì registrato come figlio di entrambe le donne, come previsto dalla legge francese. Quando si è trasferita a Roma, ha chiesto al sindaco di trascrivere integralmente l'atto di nascita del bambino. Miri spiega di aver illustrato al comune che l'attività richiesta dalle due donne «doveva considerarsi non solo pienamente legittima, ma anche dovuta».

«Domanda respinta»

Ma l'amministrazione non avrebbe accolto la domanda «richiamando istruzioni genericamente fornite dal ministero dell'Interno in tema di trascrizione di atti con genitori dello stesso sesso e trascrivendo parzialmente l'atto di nascita, con l'indicazione della sola mamma che lo ha partorito», riferisce l'avvocato.