Ciampino, volo salvavita dell'Aeronautica militare per un bimbo di due anni

Non si è fermata neanche per l'ultimo dell'anno l'attività dell'Aeronautica Militare a favore della collettività: un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino ha raggiunto Reggio Calabria, dove ha imbarcato un bambino di due anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza cardio respiratoria.



L'aereo con a bordo il piccolo, accompagnato dalla mamma, dal papà e da un medico, ha fatto successivamente ritorno sullo scalo romano, dove ad attenderli c'era un'ambulanza per l'immediato trasferimento all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Ad attivare la richiesta del trasporto sanitario d'urgenza, per il paziente ricoverato presso l'Ospedale di Polistena (RC), è stata la Prefettura di Reggio Calabria che si è interfacciata con la Sala Situazioni di Vertice dell'Aeronautica Militare.

