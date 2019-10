Bimbo aggredito da scrofa, i medici del Bambino Gesù: «Le condizioni restano critiche»

Rimangono critiche le condizioni del bambino di due anni aggredito domenica sera da una scorfa in un allevamento di maiali a Corcolle. Il piccolo, spiga una nota dell'ospedale Bambino Gesù di Roma dove è ricoverato, «è giunto domenica sera in eliambulanza ed si trova presso l'Area Rossa del Dipartimento di Emergenza e Accettazione con supporto rianimatorio intensivo, finalizzato al controllo del rischio infettivo - elevato per la tipologia dell'evento traumatico - nonché al supporto delle funzioni vitali» La prognosi, per ora, «resta riservata».

Bambino aggredito dalla scrofa, la mamma: «Non mi do pace, non dovevo lasciarlo andare»

Roma, il padre del bimbo aggredito dalla scrofa: «Stava per sbranarlo, così l'ho salvato»



Le condizioni erano apparse da subito gravissime. Il bimbo è stato intubato ed è tutt'ora in stato di incoscienza. L'ospedale ha fatto sapere che presentava

lesioni traumatiche multiple, in particolare a livello del viso e del collo»

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA