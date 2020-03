Roma, bimbo abbandonato in strada, in corsia è gara per adottarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fanno a gara per prendersi cura di lui ora. All’ospedale Bambino Gesù vogliono provare in tutti i modi a dare una mano al bimbo di appena sette mesi abbandonato dalla mamma nei pressi della stazione Termini. Vorrebbero riavvolgere il nastro, tornare a quel giovedì pomeriggio, sono passate ormai 72 lunghissime ore, per poter afferrare il manubrio di quel passeggino nel momento esatto in cui mamma Valentina lo ha lasciato in mezzo al marciapiede e se ne è andata.Per tutti quelli che attraversano corridoi e stanze dell’ospedale, lui è il “trovatello”. «L’hai visto com’è dolce e quanto è piccolo?». Si passa a dargli una carezza, due e poi tre (non ci sono orari di visita prestabiliti per lui) perché la percezione di chi si accosta a quel fagottino che dorme e mangia e non parla ancora, è che gli serva una dose di tenerezza doppia. E quando medici, infermieri e suore entrano nella stanza dove si trova il piccolo Edoardo (nome di fantasia, ndr), è gara a circondarlo di affetto e attenzioni per cancellare quello status di anonimato a cui l’ha costretto la mamma.Il piccolo, nato a luglio dell’anno scorso, si è trovato in così poco tempo a fissare per l’ultima volta lo sguardo sulla madre, poi il cielo, il vuoto, i bisbigli, lo strato di aliti e facce nuove al posto del solito odore e delle sagome più famigliari. L’ansia calata su di lui in un battibaleno per trovargli a sua insaputa un rifugio caldo, sicuro, un approdo che il passeggino dove è rimasto come un bozzolo tra le coperte, con accanto il biberon, il latte, il ciuccio e lasciato in mezzo al viavai di una stazione ferroviaria, di colpo non ha trovato.E invece ora, la destinazione è lui, è diventato il suo lettino dove nessuno giura di averlo sentito mai piangere. «È buono, buonissimo, non ha mai pianto, dorme beato, chissà se si è accorto di quello che è successo», racconta un papà che seppur immerso nel post intervento del suo bimbo non ha potuto non osservare questi giorni l’attenzione per quel piccolo paziente che non è un paziente.Impossibile non notarlo, non sentire parlare di lui in questi giorni tra le mura del nosocomio dove è stato portato subito dopo essere stato intercettato, completamente solo, da un passante ciociaro. E le famiglie che non perdono mai d’occhio i loro piccoli ricoverati, all’idea che ci sia un neonato di sette mesi che non ha più quel tipo di occhio costante e premuroso addosso, hanno pensato subito al gesto solidale. «Adottiamolo noi, dai», questo pensiero è stato pronunciato più di una volta in queste ore da diverse coppie di genitori.Il bimbo sta bene, è in attesa che si mettano in moto i servizi sociali e la procedura di affido. Gli unici frammenti della sua vita prima di varcare l’ospedale Bambino Gesù sono quel biberon, quel ciuccio, delle salviette, il latte in polvere e quel leoncino giallo che gli era stato regalato: tutti dettagli di un normalissimo svezzamento, anche se poi la mamma ha deciso di dividere le loro strade.E infatti, la sua nuova vita è segnata dalla distanza. Lontano, a centinaia di chilometri da lui c’è la sua mamma ora in carcere a Bologna: Valentina, 25 anni, nata a Gallarate, e immortalata dalle telecamere di un negozio di via Principe Amedeo, all’Esquilino, mentre si stacca dal passeggino, si volta, si allontana insieme all’altra figlia più grande e si dirige verso la stazione per prendere il treno per Monaco. È stata fermata dalla Polizia ferroviaria nel capoluogo felsineo e ora è accusata di abbandono di minore.