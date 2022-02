Venerdì 25 Febbraio 2022, 07:28

Una sigaretta lanciata nel passeggino e la bimba di tre anni resta ustionata. L'allarme è scattato mercoledì nel tardo pomeriggio in via dei Monti di Primavalle quando due turisti americani si stavano dirigendo verso la farmacia per fare un tampone necessario per tornare a Cambridge, in Massachusetts.

«Ero con mia moglie e la mia bimba nel passeggino - ha raccontato il padre sotto choc - ho notato una scia di fumo dal passeggino, mi sono subito sporto per vedere cosa era accaduto. La tutina della bimba era stata mangiata dal fuoco. Un parte del viso e della spalla erano già ustionati e la culletta piena di cenere». La coppia ha chiamato subito i soccorsi e la piccola è stata trasportata al pronto soccorso del Bambino Gesù. Mentre la polizia ha aperto un fascicolo d'indagine per ricostruire quanto avvenuto e accertare la dinamica del drammatico episodio.



LE INDAGINI

E' intervenuta una pattuglia delle volanti della polizia. Gli agenti della polizia hanno raccolto la testimonianza della coppia americana e avviato le indagini. Da quanto riferito, la famiglia sarebbe passata davanti un noto bar di zona che a quell'ora era affollatissimo. Secondo il racconto dei due turisti, un gruppetto di persone alticce stazionava proprio tra l'ingresso del locale e la strada. Il sospetto è che il mozzicone sia stata lanciato proprio mentre stavano transitando e che sia finita sulla tutina della bimba.

«Non me ne sono accorto subito, solo quando ho visto il fumo uscire dal passeggino ho capito che qualcosa era accaduto» ha ripetuto il papà disperato: «Non posso confermare con assoluta certezza che la sigaretta sia stata gettata da lì - ha detto ai poliziotti il genitore - ma è stato l'unico punti, nel nostro tragitto, dove abbiamo incrociato diverse persone». Gli investigatori stanno ora eseguendo accertamenti nel locale. A partire dalle telecamere di sicurezza. «Saranno indagini molto complesse» annunciano. Intanto nelle prossime ore verranno analizzate le immagini delle telecamere di sicurezza del locale e della strada. L'obiettivo è risalire all'identità di chi ha gettato il mozzicone delle sigaretta ancora accesa.



I SOCCORSI

La piccola è stata quindi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. I dottori hanno accertato l'ustione di secondo grado sul collo e il viso della piccola. Dopo aver proceduto con le medicazioni, è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. La famiglia già nella tarda serata di mercoledì è rientrata in albergo e nelle prossime ore rientrerà negli Usa, così come avevano programmato.