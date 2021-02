Roma, prende in braccio bimba e tenta di rapirla in centro: bloccata dalla polizia

Momenti di grande paura oggi pomeriggio a Roma. Si è avvicinata a una bambina di 4 anni, che stava camminando con la baby sitter, le ha chiesto il nome e poi l'ha presa in braccio tentando di rapirla. La baby sitter è riuscita però a bloccare la giovane donna, riprendere la bimba e a rifugiarsi in una pizzeria. Il tutto è accaduto ieri intorno alle 16.50 in via di San Giovanni in Laterano, in pieno centro, vicino al Colosseo. Alcuni dipendenti del locale, Pizza Forum, non hanno esitato e, vendendo la donna che continuava a stazionare davanti alla porta e dava in escandescenza, la hanno tenuta a bada fino all'arrivo di una volante della Polizia. All'arrivo degli agenti la ragazza, con problemi psichici, è stata bloccata e affidata al 118 che l'ha trasportata in codice giallo al San Giovanni e sottoposta a un Tso.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, ragazzo di 21 anni si impicca in casa con la cinta... ABRUZZO L'Aquila, uomo trovato impiccato nel bosco: si è tolto la... SUICIDIO Genzano, trovato impiccato dai carabinieri operatore del 118 ROMA Roma, uomo impiccato su cavalcavia: soccorso da polizia locale e...

Lasciano la bimba di 2 anni in auto per fare shopping a Roma, i ladri svaligiano la macchina

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA