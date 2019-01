Roma, bimba nomade ferita con fucile ad aria compressa: pensionato verso il processo

La Procura di Roma ha chiuso l'indagine, atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio, a carico din un cinquantanovenne che il 18 luglio ha colpito con un piombino una bimba nomade a Roma. Il colpo venne sparato dal terrazzo di casa, nella zona di viale Palmiro Togliatti, con una pistola ad aria compressa potenziata da lui stesso. La piccola, che si trovava in braccio alla madre, venne raggiunta dal proiettile che le causò gravi ferite. Nei confronti dell'indagato, un ex dipendente del Senato, i pm coordinati dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia contestano il reato di lesioni volontarie con dolo eventuale. Per gli inquirenti, che sulla vicenda avevano disposto anche una consulenza balistica, l'uomo non ha mirato in direzione della piccola ma ha volontariamente esploso il colpo di pistola. © RIPRODUZIONE RISERVATA