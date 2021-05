Ostia, bimba di 2 mesi morta per un rigurgito di latte: inutile la corsa in ospedale

Giallo all’ospedale Grassi di Ostia. Gioia Rosa, una neonata di appena due mesi, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dove in pochi minuti è morta a causa di un rigurgito, dopo aver ricevuto il latte materno. Tutto è accaduto intorno alle 10.30 quando le porte del pronto soccorso si sono spalancate ed è entrato il papà della piccola con in braccio la neonata: «Aiutatemi, mia figlia non respira più», avrebbe detto ai medici che l’hanno prontamente presa in carico. Purtroppo però per la bambina non c’è stato nulla da fare.

I SOCCORSI - Le manovre per la rianimazione si sono rivelate inutili: la piccola paziente già non dava segni di vita. Presentava rigidità muscolare e non respirava. I genitori, entrambi di origine sudamericana, avrebbero riferito ai medici di averla trovata priva di segni vitali nel suo letto. «Morte in culla», per i medici dell’ospedale Grassi. La mamma della piccola, una volta appresa la notizia della morte della figlia, si è sentita male ed è stata soccorsa anche lei dal personale sanitario dell’ospedale. È stato però richiesto agli inquirenti un approfondimento sul contesto familiare. Del caso si sta occupando, ora, la polizia di Ostia.

