Roma, bidello molestava alunne dai 5 ai 13 anni durante le pause tra le lezioni: almeno 10 vittime

Circa dieci bambine tra i 5 e i 13 anni sarebbero state molestate da un bidello a Roma. L'uomo, un 65enne che lavora in un istituto comprensivo, è finito oggi ai domiciliari: avrebbe abusato di alcune alunne all'interno della scuola durante la pause delle lezioni. I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma hanno quindi notificato l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari al 65enne. Per gli investigatori avrebbe in più occasioni molestato alunne dai