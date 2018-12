Roma, tredicenne investito da un'auto in sella alla sua bici: è grave

Un ragazzino di 13 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro con un'auto avvenuto ieri sera, poco dopo le 19, in via di Torrevecchia a Roma. Il giovane era in sella alla sua bici. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Monte Mario.



Alla guida dell'auto, una Toyota Yaris, c'era una donna colombiana di 63 anni che è stata portata all'ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti di rito. Il 13enne è stato trasportato in codice rosso al Gemelli. Nell'incidente sono state colpite anche due auto in sosta, una Fiat Punto e una Ford C-Max.