Roma, bici distrutta e gettata nella zona archeologica

Su via Alessandrina i turisti si aspettano di vedere i fasti di Roma Antica. Ma ieri, in una domenica calda e affollatissima di visitatori, l'affaccio sulla passeggiata che accompagna ai Fori Imperiali aveva un non so che di stonato. «Hei maman, redarge le velo!» ha esclamato in francesce una bimba attratta dalla bicicletta gialla, gettata di peso dalla balconata e fatta volare per almeno tre metri. La ruota davanti quadrata, il manubrio girato, la bici era "l'intruso" dell'area archeologica a due passi dal Colosseo. Buttata lì da chi si diverte così, distruggendo le bici in affitto e lasciando le carcasse irreparabilmente dannaggiate sulle sponde del Tevere, in mezzo alle aiuole o, come in questo caso, in una zona protetta e super visitata. Ultimo aggiornamento: 17:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA