Cerca di rubare una bici elettrica a largo Argentina, romeno arrestato dai carabinieri

Armato di tronchesi un romeno ha tentato di rubare una costosa bicicletta elettrica parcheggiata in largo Argentina. Ma l'immigrato è stato bloccato dai Carabinieri della Stazione di Piazza Farnese. In manette, con le accuse di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate, è finito un 54enne, senza occupazione e con precedenti. Transitando sulla piazza, i Carabinieri hanno notato l’uomo avvicinarsi, una prima volta, alla bicicletta del valore di circa 1.200 euro, legata a una ringhiera con una catena. Poco dopo l’uomo è tornato armato di tronchese e ha iniziato a forzare la catena ma è stato fermato dai militari che sono intervenuti. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto, in attesa del processo per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA