A Roma sbarca Greta, la bicicletta elettrica condivisa

Dopo Jump di Uber, ecco un altro "vettore" ecologico che sceglie la bici nel mondo della mobilità condivisa a. Helbiz presenta "Greta" la nuova bicicletta che i romani (e non solo) potranno utilizzare per muoversi in maniera "pulita" tra le vie della Capitale.è una società che opera nel settore della micro-mobilità dal 2017. Nasce a New York e lavora in 20 città di tutto il mondo, comprese, Madrid, Belgrado e Miami.Alla società è stata assegnata una licenza triennale per l'utilizzo delle biciclette elettriche in tutta la città. Finora ne sono state distribuite 100 ma entro la fine dell'anno la flotta sarà estesa a 2500 bici. «Le principali città di tutto il mondo si spostano verso opzioni di trasporto più sostenibili, Helbiz è onorata di presentare le nuove biciclette elettriche e supportare queste iniziative ecologiche nella capitale del mio paese d'origine». Queste le parole di, fondatore e CEO di Helbiz: «Le nostre biciclette elettriche facilitano la mobilità nel traffico e riducono le emissioni dei veicoli offrendo ai pendolari un'opzione di trasporto conveniente nella bellissima città di Roma»