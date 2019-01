Fiumicino, incendio doloso distrugge bilancione vicino al vecchio faro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Distrutto da un incendio un caratteristico bilancione a ridosso della zona del vecchio faro di Fiumicino. Fuori uso le pedane utilizzate per i tuffi. L'incendio, non si sa se di natura dolosa o accidentale, a quanto si è appreso, è avvenuto nelle notti scorse, forse in quella di Capodanno, ma è stato reso noto ora, dalla sua pagina social, da un Collettivo di giovani che da tempo ha recuperato ed autogestisce uno dei vecchi bilancioni da pesca della zona ad uso socio culturale.«L'ennesimo atto vandalico nella zona del vecchio Faro si è concretizzato nella distruzione, a mezzo di incendio doloso, di uno dei bilancioni storici di Fiumicino, in particolare il bilancione accanto al nostro, quello dedicato ai tuffi e autogestito dai ragazzi del quartiere - scrive il Collettivo No Porto - Un punto di incontro importante che sopperisce alla mancanza di spazi di socialità nel territorio, e che oggi è andato in fumo». La zona dei bilancioni, per la sua cornice suggestiva, si presta spesso come location ideale per riprese di film e fiction televisive. I bilancioni sono caratteristiche palafitte dotate di rete da pesca fissa, in gergo la «bilancia», presenti in diversi litorali. A Fiumicino ce ne sono ancora 5 nella zona del vecchio Faro, dove negli anni scorsi si è arenata, dopo una vicenda giudiziaria, la costruzione del nuovo porto turistico.