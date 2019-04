Bernacca, ladri in casa del figlio del colonnello: rubate le medaglie del celebre meteorologo

Furto a Casal Palocco in casa del figlio del mitico colonnello Edmondo Bernacca, l'uomo delle previsioni del tempo che per anni in televisione ha spiegato il meteo agli italiani. Stavolta i ladri non hanno portato via solo oro, contanti e argenteria ma anche un pezzo di storia della televisione e del meteo: i soliti ignoti, infatti, hanno trafugato medaglie e oggetti appartenuti al colonnello Bernacca. Il furto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in un villino del centro di Casal Palocco. L'abitazione è quella nella quale vive insieme con la moglie e i figli Paolo Bernacca, a sua volta figlio del compianto e indimenticato colonnello pioniere delle previsioni meteo in tv.

15 settembre 1993 Addio al colonnello Edmondo Bernacca, prima star delle previsioni meteorologiche

Giovani meteorologi a Pratica di Mare per i corsi dell'Aeronautica



I FATTI

Tutti erano in casa a dormire e nessuno si è accorto di nulla. Ieri mattina la triste scoperta: qualcuno aveva divelto una grata e si era introdotto in casa. Anche nella camera da letto in cui dormono i coniugi Bernacca. Ed è qui che gli sconosciuti malviventi hanno fatto i più grandi danni, portando via i gioielli e alcuni dei ricordi familiari legati ai riconoscimenti assegnati al colonnello. Al loro risveglio i coniugi Bernacca hanno trovato un gran disordine in casa e nel giardino oggetti rovesciati e abbandonati sul prato. «Eravamo tutti in casa e non ci siamo accorti di nulla - ha commentato a caldo Paolo Bernacca - non so se siamo stati narcotizzati».

Tra gli oggetti portati via anche la croce al merito militare del nonno di Paolo, padre di Edmondo e giudice delle olimpiadi di Roma del'60. Fortunatamente, le più importanti testimonianze dell'attività del colonnello Edmondo Bernacca sono conservate nel museo sul Meteo allestito nel comune di Fivizzano, in Lunigiana, dedicato proprio alla memoria del padre delle previsioni in televisione. Il bottino dei ladri è di circa 10mila euro. Ma la speranza è di ritrovarlo, soprattutto per il valore affettivo: «I carabinieri sono stati molto veloci. Sono in gamba e confidiamo molto in loro», ha concluso Bernacca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA