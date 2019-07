Roma, tragedia in via Cavour, bengalese si accascia in strada e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma nella serata di giovedì in via Cavour, in Centro. Un cittadino bengalese di 39 anni si è accasciato improvvisamente al suolo mentre camminava, sotto gli occhi di una pattuglia dell'Esercito impegnata nell'operazione Strade sicure. I militari hanno chiesto aiuto a un equipaggio dei vigili urbani di passaggio che, a loro volta, hanno immedatamente attivato il 118. Nel giro di pochissimi minuti sul posto è arrivata un'ambulanza che si trovava in largo Corrado Ricci. I sanitari hanno tentato il tutto per tutto per rianimare l'uomo che aveva già perso conoscenza, ma non c'è stato nulla da fare. Al medico non è rimasto che stilare un certificato di morte per arresto cardiocircolatorio. Non essendo una morte violenta, si farà l'autopsia ma la salma non è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. I familiari dell'uomo, che vive a Roma e ha regolari documenti di permesso di soggiorno, sono stati avvisati. Sul posto nel giro di poco tempo si è radunato un capannello di connazionali. In ausilio ai vigili anche una volante della polizia.