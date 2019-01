Roma, le Befane vip e l'Aggiusta-giocattoli di “Salvamamme”

Guido l'Aggiusta-giocattoli che anche quest'anno farà felici tanti bambini e una schiera di "Befane vip" in moto. Questa è la festa di Salvamamme, Cri Roma e Cem (Centro Educazione Motoria) che regalerà anche momenti di musica, danza e umorismo.



Patrizia Mirigliani, Cinzia Leone, Milena Miconi, Vira Carbone, Marina Crialesi, Flavia Vento, Elena Russo, Myriam Fecchi, Barbara Bacci, Francesca Ceci, Karin Proia e Giada Benedetti arriveranno a cavallo di una moto guidata dai centauri dell'Associazione Motociclisti delle Forze dell'Ordine con tanto di calza lunga 10 metri, realizzata dalla stilista Annalisa Di Pie.



Vincenzo Bocciarelli affiancherà Grazia Passeri, presidente di Salvamamme, Debora Diodati, presidente della Croce Rossa di Roma e Maria Concetta Cidoni, presidente dell'Associazione genitori del Cem anche nella consegna di riconoscimenti ai volontari che hanno sostenuto le attività dell'associazione. L'appuntamento con l'iniziativa, arricchita dalle performance canore di Giuseppe Salsetta, le coreografie di Giada Somerzani e l'umorismo del comico romano Dani Bra, è per domani 4 gennaio alle 10.30 al Teatro Solferino (via Ramazzini 31). Concluderà l'evento un pranzo a cura dello chef Bruno Brunori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA