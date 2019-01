La Befana arriva in elicottero a Pratica di Mare e distribuisce dolci ai bambini

A Pratica di Mare la Befana arriva in elicottero. È una tradizione che si rinnova ormai da tantissimi anni. Un equipaggio dell'85° Centro CSAR del 15° Stormo ha compiuto, questa mattina, una missione addestrativa insolita. Assieme all'equipaggio in volo c’era anche la celebre vecchina che si è calata, a cavalcioni della sua scopa, dall’ HH139A dell’Aeronautica Militare ed ha poi distribuito dolciumi a tutti i bimbi presenti. Una platea di circa 900 persone ha preso parte a questa iniziativa benefica volta a raccogliere fondi a favore di una casa famiglia, di un'associazione per bimbi diversamente abili e dell'ONFA, Opera Nazionale Figli Aviatori. Una rappresentanza dei destinatari dei fondi era presente alla manifestazione.



All’evento hanno preso parte anche i membri della scuola italiana cani da salvataggio di Ostia con i loro animali. Gli aerosoccorritori dell’Aeronautica Militare hanno offerto una dimostrazione delle attività che svolgono ogni giorno e per loro è stata l’occasione per addestrarsi ulteriormente. Tutti con il naso all’insù per seguire le manovre dei professionisti dell’Arma azzurra e per sbirciare l’arrivo della Befana. Per grandi e piccini c’è stata poi la possibilità di provare il simulatore di volo e di partecipare ad una pesca di beneficenza. Tutto il denaro ricavato nella giornata dell’Epifania verrà consegnato nei prossimi giorni ai destinatari della raccolta.

Ultimo aggiornamento: 17:23

