Miss Lazio 2021 è Beatrice Scolletta, la supermamma di Nettuno che proverà a diventare Miss Italia

Nettuno è in festa dopo che Beatrice Scolletta , 26 anni, mamma di due bambini, una cittadina doc, è stata eletta nuova Miss Lazio 2021 . La giovane, arrivata seconda nella finalissima di Miss Italia della passata edizione con la fascia di Miss 365, dietro la diciannovenne frascatana Martina Sambucini, qust'anno ha vinto la selezione regionale parteciperà con altre 7 Miss regionali, vincitrici a Cinecittà World a Roma delle fasce di Miss Cinema, Eleganza, Sport, Miluna, Etruria e Riviera Tirrenica, alla pre-finali nazionali del concorso in programma lunedì 29 novembre all’Hotel Crowne Plaza di Roma. All’evento parteciperanno circa 200 ragazze da tutta Italia, ma solo 30 accederanno alla finalissima nazionale di dicembre che incoronerà la Miss Italia della edizione 2021, la numero 82 della serie, una soria portata avanti da Patrizia Mirigliani, figlia del patron che inventò il concorso.

Beatrice è una bellezza mediterranea, occhi marroni, capelli castani, alta 179 centimetri, laureata in Scienze e tecniche psicologiche, sposata con Roberto e mamma di due bambini, Leone (6 anni) e Vittoria Romana (3). E’ una sportiva nata, ha frequentato l’accademia d’arte drammatica "Il Girasole" a Nettuno e le piacerebbe tornare a recitare. Il suo sogno nel cassetto è aprire un centro di pet therapy, la specialità dove gli animali affiancano gli uomini nel trattamento di alcuni disturbi specie psicologici.

«Dopo la laurea - dice Beatrice - ho iniziato a fare dei corsi e adesso inizierò il master. Ho già il terreno e due asini Caterina e Remigio con cui sto lavorando con alcuni bambini, a casa ho anche 5 cani, una capretta e un gatto e penso di lavorare anche con loro. Gli animali sono una passione sin da piccola, ho fatto anche due anni di volontariato in un canile». Beatrice è un’ottimista per natura e la sua partecipazione per il secondo anno a Miss Italia è stata fortemente voluta anche dal figlio Leone.

«Aver conquistato il titolo di Miss Lazio - sorride - mi riempie di gioia, l’anno scorso quando arrivai seconda Leone ci rimase malissimo e quest’anno quando gli chiesi se partecipare mi disse subito sì». Beatrice, non sarà la sola a rappresentare la bellezza della provincia romana in Italia e all’estero. A a farle compagnia ci sarà Claudia Motta di Velletri, 21 anni, bionda, occhi verdi, 175 centimetri, Miss Mondo Italia, che ci rappresenterà alle finali mondiali il 16 dicembre a Porto Rico. Claudia è l’angelo biondo della trasmissione televisiva Tiki Taka di Piero Chiambretti ma ha mantenuto sempre i piedi per terra continuando a vivere con papà Stefano e mamma Alessandra e la sorella Alice. Claudia frequenta il terzo anno di giurisprudenza a Roma e adora la danza classica: «Credo tanto in me stessa ed ho sempre lottato per raggiungere i miei obiettivi».