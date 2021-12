Beatrice Scolletta, così la supermamma di Nettuno si prepara alla finalissima di Miss Italia 2021

Ora Miss Lazio Beatrice Scolletta , da Nettuno , sta facendo le valigie per la finalissima di Miss Italia a Venezia dopo essere stata ammessa, unica tra le candidate della provincia (c'era anche Nicole Cianfanelli di Ariccia) tra le 20 finaliste che il 19 dicembre sulla laguna si contenderà la corona di Miss Italia 2021 . La ventiseienne supermamma di Nettuno, bellissima e bionda, madre di due figli, seconda nella passata edizione dietro la frascatana Martina Sambucin i, è incredula: «Non mi aspettavo una seconda finale consecutiva, è stata una sorpresa, sono contentissima e curiosa». Sarà una finale diversa, nel segno del rinnovamento (la serata sarà trasmessa solo in streaming sulla piattaforma OTT Helbiz Live e diventerà una mini serie) che racconterà tematiche chiave della trasformazione, come creatività, sostenibilità e wellness. Le ragazze dovranno raccontare, creando contenuti specifici su piattaforme digitali, l’anniversario della fondazione di Venezia che celebra i 1.600 anni. Beatrice, sposata con Roberto e mamma di Leone e Vittoria Romana, resta con i piedi per terra: «Cerco di godermi la finale, non voglio crearmi false aspettative, ho voluto mettermi in gioco, chi la dura la vince». A tifare per lei, il marito Roberto, i figli, i genitori Antonio e Maria Teresa, la sorella Ilaria e il suo Centro di pet therapy formato dai 5 cani, la carpetta Giuditta, il gatto Ludwig e gli asini Caterina e Remigio.

