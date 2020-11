Il suo cuore si è inceppato all'improvviso, nella notte di venerdì scorso. E per Beatrice Coletta, 19 anni, studentessa della Luiss non c'è stato niente da fare. La chiamata al 118 dei genitori è arrivata all'una di notte, inutile la corsa in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata. Beatrice già in arresto cardiaco è morta poco dopo. Figlia unica, lascia un vuoto enorme non solo in famiglia, ma nella comunità di studenti e docenti che aveva frequentato nella sua troppo breve vita. La famiglia originaria di Aielli (L'Aquila), viveva a Roma, al Tuscolano, dove Beatrice all'età di due anni aveva dovuto subire un importante intervento al cuore presso il Bambino Gesù. Per questo i familiari in preda al dolore più profondo hanno chiesto, in occasione dei funerali che si sono svolti ieri nella parrocchia di San Gabriele dell'Addolorata, di evitare di portare fiori ma piuttosto di fare offerte per l'ospedale che aveva curato sua figlia.

Beatrice dopo il biennio presso il liceo Russell, aveva continuato gli studi presso il Pio XI. Qui aveva stretto rapporti di amicizia importanti ed era uscita con una preparazione ottima tanto da passare il test d'ingresso a Scienze politiche, alla Luiss, dove si era già fatta notare per il suo carisma. I compagni del liceo ricordano come «cercasse relazioni autentiche, non si accontentava di rapporti superficiali, di facciata». Guardava dritto negli occhi, andava al sodo. Grande tifosa della Roma, aveva un debole per Totti ma anche per il suo papà.



I RICORDI

La sua ex scuola, ha postato un commosso ricorso sulla sua pagina Facebook: «Beatrice Coletta era una forza della natura, aveva esuberanza, passione ed intelligenza. Dava la sua opinione durante le lezioni con sicurezza, rendendo il confronto serio, profondo e avvincente. Viveva la sua vita a colori e tinte forti in ogni istante. Per questo ieri siamo stati travolti, alla notizia di un dolore così straziante e inaspettato, per averla persa così prematuramente. Ci consola il pensiero che all'alba di ieri la luce del Signore l'abbia accolta, che la sua vita, così come lei sapeva esprimerla, sia diventata tutta di un colore più forte e intenso nelle braccia del Padre Celeste».

Ma anche Alessandro Orsini, professore associato di Sociologia del terrorismo e Direttore dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della Luiss si è fermato a scrivere sulla sua bacheca fb un ricordo straziante della giovane studentessa: «Sono sconvolto e profondamente addolorato per la morte di una mia bravissima e giovanissima studentessa, Beatrice Coletta, iscritta al mio corso di Sociologia generale. Avrebbe dovuto tenere una relazione, mercoledì scorso ma mi ero dilungato e, scusandomi, le avevo chiesto di parlare il martedì successivo. Avrebbe dovuto parlare in aula, davanti ai suoi colleghi. Si era offerta volontaria perché era piena di passione per lo studio (...). Mi sono ritrovato a piangere per strada mentre una mail esplodeva sul mio telefonino con questa terribile notizia. Beatrice era molto appassionata di politica internazionale, mi dava grandi soddisfazioni. Seguiva la Libia, tutti i giorni. Vorrei ringraziare i genitori per avere messo al mondo una ragazza meravigliosa come Beatrice e di averne fatto dono a noi professori e ai suoi colleghi (...). Domani dovrò tornare in aula e credo che sarà la lezione più difficile della mia vita. Sicuramente la più triste». Per contribuire alla raccolta fondi promossa dalla famiglia è possibile inviare un bonifico all'Istituto Salesiano PIO XI (Iban: IT40X0569603206000006900X27), causale: il regalo di Bea per il Bambino Gesù.



