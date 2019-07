Roma, anche un furgone diventa discarica: rimosso a Bastogi

C'era anche un furgone di oltre 35 quintali, adibito a discarica di rifiuti, tra i veicoli in stato di abbandono che la Polizia locale di Roma Capitale ha rimosso nelle strade del quartiere Bastogi. Dopo l'intervento del 30 maggio scorso, gli agenti del XIII Gruppo Aurelio, diretti da Massimo Fanelli, hanno proseguito con una serie di accertamenti per contrastare i fenomeni di degrado urbano nella zona. Al termine delle verifiche, è stato possibile attivare la procedura di rimozione di diversi veicoli in stato di abbandono, tra i quali appunto il furgone che era stato adibito a discarica. Al suo interno erano presenti materiali di ogni tipo: parti di elettrodomestici, mobili, batterie esauste di veicoli, barattoli di vernice e altri rifiuti. Il furgone è stato spostato con uno speciale autoarticolato, idoneo al trasporto di mezzi pesanti. «Continua l'operazione legalità a Bastogi», ha commentato su Twitter il sindaco Virginia Raggi. Ulteriori accertamenti verranno eseguiti nei prossimi giorni.

