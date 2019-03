Roma, giocatore americano di basket cade dal balcone: è grave

Ha rischiato di morire il giocatore di basket, Liam Farley, 25 anni, di Chicago, che all'alba di ieri è precipitato dal balcone del residence I Triangoli in via Wolf Ferrari, all'Infernetto, a Roma. Farley, trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Grassi a Ostia, sarebbe caduto a causa del cedimento del parapetto: non è in pericolo di vita ed è stato salvato grazie alle tende del residence che hanno attutito la caduta dal primo piano.

Il giocatore in questo periodo si allena con la Virtus Roma ma non è tesserato per il club capitolino che lo sta comunque assistendo.