Se la sono vista brutta martedì notte i due pescatori. La loro barca è finita a Focene sugli scogli durante una battuta di pesca, quando ha cominciato a imbarcare acqua, il natante si è inclinato pericolosamente verso prua e solo l’intervento dei sommozzatori ha salvato i due uomini, provati e spaventati. Il loro grido era arrivato poco prima dal mare forte e chiaro: “”Aiuto””, diceva una voce strozzata. I primi ad affacciarsi dai balconi delle case sono state alcune famiglie che abitano davanti alla spiaggia dello stabilimento balneare la “Tranquillità”, al civico 463 del viale di Focene. Erano appena passate le 24.00 e le persone ci hanno messo un po’ a capire cosa succedeva. A una cinquantina di metri dalla battigia, nel buio, si vedevano solo le luci di una piccola imbarcazione troppo vicina alla barriera sommersa. La richiesta di aiuto veniva da lì, perché la barca era finita sugli scogli. È stato chiamato subito il 118 e poco dopo sono arrivati i soccorsi, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, i Carabinieri.



«Man mano che passava il tempo la barca si inclinava sempre di più – racconta Francesco, residente a Focene – c’era una certa concitazione sulla riva perché non era facile avvicinarsi al punto in cui si era incagliata la barca». I primi ad arrivare vicino sono stati i Vigili del Fuoco, la loro squadra operativa 26A, il Nucleo Sommozzatori su un gommone capace di districarsi tra le rocce messe a protezione della costa per l’erosione. Non è stato facile caricarli a bordo, il buio, le onde, gli scogli, dopo alcuni tentativi i due pescatori, protetti da un telo dai pompieri, sono arrivati sani e salvi a riva. Dove li attendavano le ambulanze per verificare le loro condizioni che, nonostante la brutta avventura, si sono rivelate buone tanto che non c’è stato bisogno nemmeno del ricovero in ospedale. Non si tratta di due sprovveduti, sono pescatori professionisti, la loro barca, specializzata nella pesca delle telline, è registrata nel compartimento marittimo di Civitavecchia.

La Guardia Costiera ieri mattina ha attivato tutte le procedure per controllare eventuali sversamenti di carburante in mare, le verifiche delle società specializzate sono state tutte negative, dal serbatoio non c’è stata nessuna perdita, scongiurato il pericolo inquinamento. In Capitaneria si sta cercando di capire cosa possa essere successo. «Uno dei due pescatori che ieri mattina è tornato sulla spiaggia – racconta un testimone – ci ha detto che hanno avuto un guasto. Mentre pescavano le telline con il rastrello, al momento di recuperare il cavo, il verricello si è bloccato, forse per problemi alla pompa idraulica. Quando hanno visto che stavano finendo sugli scogli, hanno acceso il motore ma il cavo lento in acqua sarebbe andato a finire nell’elica del motore che si è bloccato». Così la barca sarebbe finita sugli scogli iniziando a imbarcare acqua. E’ a quel punto che deve essere partito il grido di aiuto nella notte.