Coronavirus, barbiere gratis per i romani con redditi bassi: l'iniziativa solidale nel Municipio VIII

In tempi di Coronavirus c'è una cosa in cui gli italiani si stanno riscoprendo un giorno dopo l'altro: la capacità di diffondere e praticare la solidarietà. Da quella che corre in rete attraverso le tante raccolte fondi online, passando alla frutta e la verdura offerta sui banchi ortofrutticoli in borgata, fino al quartiere Montagnola, dove dal prossimo 18 maggio ("via alle riaperture" permettendo) prenderà il via l'iniziativa solidale "Un Taglio Al Covid". È in questo modo che, ai cittadini del VIII Municipio con reddito basso, si offrirà la possibilità di sistemare barba e capelli gratuitamente. Ad aver diritto al taglio gratuito, saranno le persone con redditto annuo entro i 15.000 euro, un'indicazione che però non è la sola a cui fanno riferimento le autorità comunali. Verrà valutata infatti, oltre alla soglia di reddito, anche quella di disagio sociale. Una valutazione che spetterà agli operatori sociali e che sarà comunicata pubblicamente dal servizio sociale municipale. «Prima del Coronavirus qui da noi entravano oltre 300 teste a settimana. Con la riapertura contingentata saremo fortunati se arriviamo ad un centinaio. E dovremo esser anche bravi a farlo», racconta Matteo, ventinovenne che da due anni guida l'MC Store, barber shop in Via Ambrosini che ha aperto insieme ad altri due giovanissimi soci.



Matteo, Edoardo e Simone, sono tre giovani imprenditori under30 che, con il sostegno del municipio di riferimento, mettono in pratica la loro voglia di fare qualcosa di concreto per contrastare l'attuale situazione economica, porgendo il passo alla ripartenza del Paese con un impegno reale. «I portafogli sono vuoti, qui lavoriamo in sei persone, ognuno con la propria famiglia. È una situazione che mai avremmo immaginato ed è per questo che c'è bisogno dell'impegno di tutti per ripartire alla grande», affermano i ragazzi con speranza ed entusiasmo per quel tanto atteso 18 maggio che ormai è dietro l'angolo. «Noi stiamo prendendo appuntamenti, i nostri pezzi non sono cambiati, siamo pronti a ricominciare e speriamo di farlo già dalla prossima settimana», dichiara Matteo sottolineando l'importante lavoro di "Municipio Solidale", iniziativa corale a sostegno dei cittadini del VIII Municipio di Roma, a cui ha aderito anche "Un Taglio al Covid".

«La gente potrà andare sul sito www.municipio-solidale.it e prenotarsi. Tutto questo è importante. Per noi è una fortuna, la stessa fortuna che abbiamo avuto sin dall'inizio, perché l'affitto dei nostri locali è stato temporaneamente congelato e ci ha permesso di rialzare la saracinesca - afferma il giovane imprenditore romano - Non possiamo non pensare a tutti quei colleghi e quei commercianti che non hanno avuto la nostra stessa fortuna di conoscere un proprietario trasparente e comprensivo come il nostro», conclude con emozione Matteo che, insieme ai soci Edoardo e Simone e ai lavoratori Daniele, Andrea e Mirko (anche loro under30), non vedono l'ora di tornare a lavorare.

