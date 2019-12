Roma, il baratto dei giocattoli per aiutare i bambini in ospedale e nelle case famiglia

Ce l'ho, ce l'ho, mi manca

omenica 1 dicembre, negli spazi del terzo piano di Eataly all'Ostiense, i bambini e le famiglie saranno accolti dai volontari di

Save the Children

Ci sono anche i Clowndottori e Cantastotie dell’Associazione no-profit di medici La Banda Faclò all'ingresso di Eataly. Nelle mani dei volontari si consegnano i giocattoli, ricevendo in cambio monete simboliche, per un valore il più possibile equivalente al materiale che è stato messo a disposizione per il baratto. Con questi gettoni i bambini possono scegliere autonomamente altri giochi, come nuovi, all’interno dell’area dedicata al baratto. Al termine, i giocattoli che non dovessero conoscere nuovi “proprietari” sono donati ai Punti Luce e Spazi Mamme di Save the Children in Italia e all’Associazione La Banda Faclò, che li distribuirà in ospedali pediatrici e case famiglia. L’evento si articola in 3 aree: lo spazio del baratto, unicamente dedicato allo scambio dei giochi tra i bambini; quello dell'intrattenimento con laboratori gratuiti didattici per bambini organizzati per temi e fasce d’età dai 3 ai 12 anni; e area espositiva dedicata a prodotti e servizi a misura di famiglia con bambini.

