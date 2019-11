Roma, incendiato nella notte il Baraka Bistrot: è il quarto locale a fuoco a Centocelle

Un altro locale incendiato a Roma, a Centocelle, a pochi giorni dal rogo che ha colpito la libreria antifascista "La Pecora Elettrica". Ad andare a fuoco Il Baraka Bistrot di via dei Ciclaminmi. Dai primi accertamenti l'atto potrebbe essere doloso: la serranda è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile. Sul posto polizia e carabinieri. Con questo sono quattro i locali andati a fuoco nel quartiere di Centocelle in pochi mesi.

Lo stabile è stato evacuato ma non è stato riscontrato alcun danno strutturale all'edificio.

Pecora Elettrica, strappato lo striscione della manifestazione “Combatti la paura!"

Il Baraka Bistrot ha pubblicato le foto dell'incendio alle 4.19 di notte sul suo profilo Facebook. L'ultimo post pubblicato riguardava proprio la solidarietà «agli amici compagni della Pecora Elettrica».

Tante le attestazioni di solidareità. Il Baraka Bistrot aveva riaperto da poco, dopo la pausa estiva e si era rinnovato.





Ultimo aggiornamento: 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA