Roma, baracche nella riserva del litorale: denunciate due coppie di romeni

Sabato 11 Settembre 2021, 19:31

Avevano occupato una cabina elettrica dismessa e all'interno vi avevano realizzato due baracche di fortuna. Siamo all'interno dell’area della riserva naturale statale “Litorale Romano”: nella zona di Acilia i carabinieri hanno accertato l’occupazione abusiva, a scopo abitativo della cabina che si trovava in un terreno di via Vincenzo Irolli. I militari hanno identificato due coppie di cittadini romeni, senza fissa dimora, che sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici. Sono stati affidati alle cure del personale del Nucleo Assistenza Emarginati e Tutela Ambiente del “X Gruppo Mare” della Polizia Locale di Roma Capitale. In una fase successiva, l’area sarà oggetto di bonifica e sanificazione.