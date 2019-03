In fiamme alcune baracche a ridosso di via Dei Cardi, in zona Pietralata. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e polizia. Secondo quanto si è appreso, l'incendio ha interessato dieci baracche di un insediamento abusivo, di cui 4 distrutte. Non ci sono feriti. © RIPRODUZIONE RISERVATA