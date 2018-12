Roma, scoperto bar dello spaccio a Ladispoli

Nel bar dello spaccio a Ladispoli erano nascosti dosi di cocaina, un bilancino e migliaia di euro in contanti. I carabinieri di Civitavecchia hanno arrestato il gestore, un cittadino romeno di 27 anni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari di Ladispoli avevano notato una serie di movimenti sospetti all'interno di un bar ubicato nel centro della città, molte persone stazionavano per pochi istanti nel locale, per poi uscirne senza mai consumare nulla. Il gestore è stato sorpreso il cittadino romeno mentre consegnava una dose di cocaina a un giovane che, quanso è stato scoperto, ha tentato di disfarsi della bustina, successivamente recuperata dai militari. La perquisizione scattata nei locali del bar ha consentito di sequestrare altri 30 grammi di polvere bianca, suddivisi in singole dosi pronte per essere vendute, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 4.300 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

