Due banditi fanno irruzione in un ristorante a Grottaferrata: il titolare li disarma con un colpo di karate

Terrore ieri sera in un ristorante a Grottaferrata, "La Cavola d'Oro" di via Anagnina, dove hanno fatto irruzione due banditi. La sala era piena di clienti che stavano mangiando così come nella zona all'aperto. I banditi hanno fatto irruzione impugnando una pistola e con il volto nascosto da passamontagna si sono mossi fra i tavoli. Poi, però, c'è stato un colpo di scena.

Il titolare, esperto cacciatore, ha avuto la freddezza di capire che la pistola dei rapinatori non era vera ma una fedele replica. Ecco che l'uomo, mentre i due lo minacciavano per ottenere i soldi dell'incasso, con una mossa di karate, ha disarmato il bandito armato. La pistola è caduta in terra. A quel punto i criminali sono fuggiti via. Si sono dileguati in sella ad uno scooter. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno subito avviato un'indagine. Alcune "gazzelle" hanno perlustrato la zona ma i banditi sono riusciti a fuggire.

