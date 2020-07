Banda Musicale della Polizia di Stato: concerto per Morricone a Santa Severa

Al Castello di Santa Severa, questa sera alle ore 21 la Banda Musicale della Polizia di Stato diretta dal Maestro Roberto Granata terrà il concerto “Omaggio a Ennio Morricone”. Ed è proprio al grande Maestro che la Banda Musicale vuole rendere omaggio percorrendo le più belle colonne sonore delle più importanti pellicole della storia del cinema. Un territorio che per il terzo anno consecutivo ospita i musicisti della Polizia di Stato: nelle precedenti edizioni con la presenza della Fanfara sullo splendido Lungomare Pyrgi ed oggi con la Banda Musicale in questo luogo ricco di storia e di suggestioni del passato. Il concerto, presentato da Ertilia Giordano, quest’anno invece si terrà all’interno del Castello di Santa Severa nell’ambito dell’edizione del “Caffeina Festival”. I musicisti interpreteranno memorabili colonne sonore con la straordinaria partecipazione di Nicky Nicolai ed del sassofonista Stefano Di Battista che eseguirà brani di John Williams, N J. Kosma / J. Prevert, Nino Rota, Ennio Morricone, Michele Novaro L’evento, organizzato nel pieno rispetto delle norme che disciplinano il distanziamento sociale per il covid-19, è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

