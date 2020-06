Roma Prenestino, torna in azione la banda del bancomat: esplosione e paura nella notte

Torna in azione la banda del bancomat. Stanotte atre quattro persone incappucciate hanno attaccato la filiale del Credito Cooperativo in via Massa San Giuliano, al Prenestino. La ”gang” ha agito verso le tre di notte ed ha usato del gas esplosivo per liberare il bancomat dal cemento, poi hanno caricato la cassaforte su un’auto e sono fuggiti.

Il boato procurato dalla banda ha svegliato di soprassalto i residenti convinti che si trovassero davanti ad un crollo o ad un brutto incendio. Sul posto è accorsa la polizia. Ma il gruppo criminale è riuscito a fuggire con il bancomat che poi avrà aperto usando la fiamma ossidrica in un luogo sicuro. Sul posto la polizia scientifica. Si tratta dell’ennesimo colpo a Roma di questo tipo.

