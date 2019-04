Roma, torna l'incubo banda degli orologi: donna in auto aggredita a Lungotevere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna al volante della sua auto in balia di un individuo con il volto coperto da un casco integrale ed in sella ad uno scooter. Un’aggressione a scopo di rapina. Il bandito ha strappato l’orologio prezioso al polso della vittima ed è fuggito.Il colpo è accaduto verso le 18 di domenica su un tratto di lungotevere Anguillara, davanti l’isola Tiberina, lato Trastevere. La donna, 72 anni, era al volante dell’auto in mezzo al traffico. Una situazione ottimale per i rapinatori di orologi. Infatti, anche in questo caso, il bandito si è accostato alla vittima e dopo averla malmenata le ha strappato l’orologio dal cinturino di metallo. Poi, il criminale si è dileguato facendo la gimkana nel traffico. Sul posto è intervenuto un equipaggio di una volante mentre altre pattuglie davano la caccia al fuggitivo che però è riuscito a fuggire. La città è spesso frequentata da bande che rapinano orologi preziosi. Non è infrequente che avvengano anche due, tre colpi al giorno. E’ la polizia ad essere specializzata nel contrastare questo reato.E dalle indagini è sempre emerso un dato univoco: gli arrestati spesso sono napoletani che vengono a Roma in trasferta. Colpiscono e poi tornano da dove sono venuti. Inchieste recenti hanno individuato un metodo operativo delle bande molto preciso e meticoloso. Nascondono i motorini nelle strade della Capitale dove colpiscono e poi si rifugiano nel napoletano.