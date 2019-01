Roma, banda armata irrompe in una villa: sequestrati e rapinati imprenditore e la moglie a Guidonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina con sequestro di persona in una villa al Villaggio Azzurro di Guidonia. Il ”raid” è accaduto verso le 20.30 di sabato. Una banda, armata fino ai denti, con cappucci e guanti, ha preso in ostaggio moglie e marito nella loro residenza. La coppia è stata minacciata e terrorizzata con la canna della pistola in testa. In questo modo i banditi hanno portato via gioielli, altro materiale prezioso e contanti.A rimanere vittima della banda, un imprenditore nel campo termoidraulico, con la moglie. La ”gang” è riuscita a fuggire con la refurtiva che sarebbe dal valore molto ingente. Sul caso indagano i carabinieri che hanno ascoltato la coppia sequestrata. Sembra che i malviventi possano essere stranieri e che abbiano studiato le abitudini di marito e moglie. Così sono riusciti a sequestrarli. Non è escluso che la banda possa avere colpito in altre ville nell’hinterland romano.