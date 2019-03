Rubano un bancomat a un passeggero, due romeni denunciati dalla Polfer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Stazione Roma-San Pietro una coppia di cittadini romeni sono stati denunciati dalla Polizia per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Individuati dagli agenti del compartimento Polizia Ferroviaria, i due, entrambi con precedenti, mentre tentavano di passare inosservati tra i viaggiatori sono stati riconosciuti come gli autori di un furto avvenuto pochi giorni prima presso la stazione Aurelia, vittima un cittadino italiano diretto a Siena.Il derubato, durante la denuncia, aveva riferito ai poliziotti che, subito dopo il furto, era stato anche effettuato un prelievo con la tessera bancomat presso uno degli sportelli presenti nella Stazione. Fondamentali per inchiodare i malfattori sono state, oltre alle descrizioni fornite dalla vittima, anche le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presenti nella scalo ferroviario. I romeni sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.