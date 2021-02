Roma, choc al mercato di piazza Vimercati: banchista picchiato a martellate

Un’aggressione violenta che come movente ha quello passionale. È accaduto venerdì mattina in piazza Vimercati, a Monte Sacro, all’interno del mercato rionale. Un banchista, 40 anni, stava lavorando al suo banco quando è stato aggredito da uno sconosciuto al volto con una mazzetta da carpentiere. Erano circa le otto.

Un pestaggio avvenuto in mezzo ai tanti clienti del mercato e a coloro che gestiscono i banchi. Subito i presenti si sono resi conto che era accaduto una cosa gravissima. Il quarantenne, una volta colpito, è caduto a terra esanime e in una pozza di sangue. In tanti, con i cellulari, hanno chiamato i soccorsi. Subito è accorso il personale di un’ambulanza che ha dato le prime cure al ferito e poi l’ha trasportato al Sandro Pertini.

La vittima è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale in codice rosso. I medici hanno riscontrato una serie di fratture sul volto. Per il quarantenne la prognosi è riservata ma non rischia la vita. Un giallo per il commissariato di zona che si occupa del caso.

Inizialmente gli agenti hanno avuto a che fare con una serie di reticenze anche fra i testimoni forse impauriti per quello che è accaduto. Ma la polizia è riuscita a mettere insieme i tasselli dell’indagine. Così si è scoperto che l’aggressore è l’ex della donna che attualmente sta con la vittima. Un atto gravissimo che ha motivi passionali.

Pare che in un recente passato l’aggressore era stato violento con il quarantenne che aveva denunciato i fatti alle forze dell’ordine. Insomma, l’ex fidanzato è l’autore anche dell’aggressione in piazza Vimercati. Attualmente l’uomo è ricercato ma comunque è stato identificato dalla polizia.

