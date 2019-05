Furto in banca nella notte: i ladri forzano la porta di sicurezza e scappano con il roller cash

Il colpo in banca è avvenuto nella notte. Un furto in via Ardeatina, nella zona di Santa Palomba a Pomezia, vicino a Roma. I ladri hanno forzato la porta di uscita di sicurezza dell'istituto di credito per poi entrare e portare via il roller cash. Sul posto i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Pomezia. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto e per quantificare il bottino. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ancora da quantificare il denaro rubato. © RIPRODUZIONE RISERVATA