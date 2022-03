Giovedì 31 Marzo 2022, 00:00

C’è un nuovo Batman a Gotham City. Niente maschera o mantello, solo un pigiamino e piedini nudi. Vicino a lui non ci sono neanche grattacieli, ma solo il verde di Castel Gandolfo. Non si chiama Bruce Wayne, non guida la Batmobile, al massimo un triciclo. Eppure, sfidando il freddo e la pioggia della notte, ha percorso da solo due chilometri per soddisfare l’irresistibile voglia di coccolare un cucciolo che aveva conosciuto qualche giorno prima. Mamma e papà dormivano e lui, appena due anni e mezzo, è uscito dal suo caldo lettino abbandonando casa. E passo dopo passo, cercando disperatamente la casa di quel cane, ha percorso centinaia di metri, pronto a compiere una missione tutta speciale: giocare con il suo animale preferito. «Io sono come Batman, esco di notte» ha risposto ai carabinieri qando gli hanno chiesto cosa stesse facendo da solo nel giardino di un vicino.

L’AVVENTURA



Siamo in un residence, nel cuore dei Castelli romani, a pochi chilometri della Capitale. La famiglia soggiorna lì già da un po’ e il piccolino si è già appassionato a quel cane che incontra ogni giorno tornando a casa. Ci pensa, vorrebbe stare sempre con lui e giocarci. Ci pensa così tanto che l’altra notte ha deciso di abbandonare i genitori e di uscire da casa da solo. Piccoli passi e alla fine il super eroe in miniatura è arrivato al suo obiettivo: il giardino dove secondo il bimbo c’era il cucciolone. A chiamare i carabinieri è stato il proprietario di casa perché è subito scattato l’allarme.

LA RICHIESTA DI AIUTO



L’uomo era a cena fuori e quando ha ricevuto il messaggio dall’allarme anti-intrusione ha subito pensato al peggio. Impaurito, temendo l’incursione di una banda di ladri, è corso a casa pronto a gridare e a mettere in fuga i possibili rapinatori. E invece, ecco la sorpresa: protagonista dell’incursione nella sua proprietà c’era il piccolino alla ricerca del cane che gli piaceva così tanto. «Sono venuto per giocare con il cagnolino» ha spiegato il bambino. Il proprietario ha subito chiamato i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo. I militari arrivati poco dopo hanno chiesto al piccolo dove abitasse e lui ha risposto: «Vi ci porto se mi date un po’ di cioccolata...».



IL SOLLIEVO



Il piccolo è stato messo in sicurezza, riscaldato e a bordo dell’auto dei militari ha spiegato: «Io sono Batman! Esco di notte». Ovviamente la promessa è stata mantenuta e i militari gli hanno offerto della cioccolata. Dopo qualche minuto, a bordo dell’auto dei carabinieri, è stato riportato dai genitori, nel residence. Ed è stata grande la gioia di mamma e papà nel rivedere il proprio figlio sano e salvo nonostante l’avventura notturna molto pericolosa per un bambino di appena due anni e mezzo. Vicino al residence infatti sono tanti i pericoli che il piccolo poteva incontrare. Il bambino è tornato a dormire. E intanto c’è già qualcuno pronto a pensare che la nuova Gotham City made in Italy sia proprio a Castel Gandolfo.

