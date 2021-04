4 Aprile 2021

di Giuseppe Scarpa

(Lettura 3 minuti)







I carabinieri lo hanno trovato mentre girovagava da solo dalle parti di Piazza dei Re di Roma. A tre anni camminava con il naso all’insù osservando tutto, per fortuna, però sul marciapiede, senza attraversare le strade trafficate del quartiere. Era tranquillo, non piangeva. Ecco che guardava le auto posteggiate, i passanti, le vetrine dei negozi e dei bar. Era fuggito da poco più di un quarto d’ora dalla scuola materna di via Mondovì. Si era dileguato senza che le maestre si accorgessero immediatamente della sua scomparsa. Tre responsabili dell’istituto che adesso rischiano di finire sotto processo con l’accusa di abbandono di minori. Il magistrato titolare dell’inchiesta, Eleonora Fini, ha chiuso le indagini nei loro confronti. È questo l’atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

Scuola, mascherine obbligatorie per i bambini sotto i 12 anni. Consiglio di Stato: «Governo si assuma la responsabilità»

LA STORIA

Luca, il nome è di fantasia, è uscito dalla materna tranquillamente. Ha guadagnato la via di fuga dopo essere andato al bagno. Poi ha raggiunto il corridoio, l’atrio di ingresso, il cortile e infine ha varcato il cancello. Insomma il piccolo è scappato senza che nessun adulto lo intercettasse. Poi è iniziata la sua avventura di un quarto d’ora in giro per strada nelle vie del quartiere Appio Latino. Quindici minuti d’angoscia invece per le maestre e il direttore della scuola materna che all’improvviso hanno perso le tracce di Luca.



IN CLASSE

La maestra che lo ha accompagnato in bagno, si era allontanata un attimo mentre il piccolo era nella toilette. Una manciata di minuti che si è rivelata essenziale per perdere dal radar il bambino. Quando la donna è rientrata, per riportare Luca in aula, lui non era più in bagno. All’inizio la maestra ha pensato che fosse rientrato da solo in classe. Mai avrebbe potuto immaginare l’epilogo di quella mattinata del 25 ottobre del 2019.

Infatti, nel frattempo, il bimbo di tre anni aveva superato senza che nessuno lo fermasse almeno tre varchi all’interno dell’istituto, non aveva incontrato un adulto che gli impedisse l’uscita. E mentre dentro la materna lo si cercava senza sosta, Luca era già in strada che camminava senza alcun problema.

Intanto nell’istituto era esploso il panico più totale. Era partita la “caccia al bambino”. La responsabile era rientrata in aula, non l’aveva visto e aveva bussato in ogni classe alla ricerca del bimbo. Niente da fare. Allora aveva avvisato le colleghe affinché le dessero una mano a cercarlo. Magari, aveva pensato, non voleva farsi trovare. Una sorta di gioco, il “nascondino” insomma.

LA RICERCA

Tuttavia dopo una decina di minuti di ricerca estenuante in ogni angolo della scuola era partito l’allarme vero e proprio: La telefonata ai carabinieri per ritrovare un piccolo di tre anni di nome Luca che era svanito nel nulla.

I militari dell’Arma sono subito intervenuti. Una pattuglia di zona ha girato nelle strade tra via Mondovì e Piazza dei Re di Roma finendo per trovarlo, solitario mentre si aggirava divertito. Nella scuola hanno tirato un sospiro di sollievo, anche se adesso dovranno difendersi in tre dall’accusa di abbandono di minori.