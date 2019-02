Roma, niente scuola per gli alunni non vaccinati compagni di bimbo immunodepresso

Un bambino di 8 anni, immunodepresso dopo le cure per la leucemia, non può tornare a scuola: nella sua classe ci sono 5 compagni non vaccinati. I genitori hanno incontrato la preside e diffidato la scuola di San Giovanni. Sul caso interviene la Regione che Lazio ha chiesto alla Asl Roma 2 di attivarsi presso la dirigenza scolastica dell'istituto di via Bobbio

per verificare le condizioni di accesso a scuola in piena sicurezza per il bambino immunodepresso».



È quanto afferma in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato: «È un fatto di civiltà, non possiamo accettare che il piccolo non possa frequentare regolarmente le lezioni con i suoi amici e con i suoi insegnanti perché non sussiste una situazione di sicurezza per la sua salute

.



«Sicuramente troveremo le condizioni per fare tornare a scuola il bambino immunodepresso

.

Sto seguendo la vicenda da tempo e sto facendo quello che la legge mi dice fare: entro il 10 marzo le persone che devono regolarizzare la loro posizione in materia vaccinale mi presenteranno la documentazione, pena una multa comminata dall'autorità sanitaria come prevede la legge».

», assicura la preside