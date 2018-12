Roma, al Bambino Gesù piccoli pazienti astronauti per un giorno

Piccoli astronauti per un giorno. Un viaggio tra le stelle con la realtà virtuale

. Venerdì 21 dicembre alle 10, nella ludoteca dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, i bambini ricoverati saranno protagonisti di un viaggio tra stelle e pianeti, potranno atterrare sulla luna e passeggiare nel cosmo. L'iniziativa dell'associazione Cuore Digitale è realizzato in collaborazione con Intel, Open Fiber, Ricoh, Fowa, Palomar, Techsoup.

Un momento che non sarà soltanto ludico - spiegano in soepdale - ma anche istruttivo grazie al divulgatore scientifico Roberto Giacobbo che stimolerà i bambini con domande e risposte». «Quest'anno abbiamo pensato ad un'edizione speciale che coniuga la tecnologia con la terapia della felicità e lo spirito natalizio», aggiunge il presidente di Cuore Digitale, Gianluca Ricci. «Abbiamo deciso di regalare una giornata spensierata ai piccoli pazienti che, grazie all'uso dei visori per la realtà virtuale di ultima generazione, andranno a spasso fra stelle e pianeti, privilegio riservato nella realtà solo agli astronauti. Per l'occasione doneremo all'ospedale Bambino Gesù anche dei tablet con lo scopo di stimolare la creatività dei più piccoli ed accrescere nuove competenze».



Inoltre, a rendere ancora più speciale la giornata, sarà la consegna del premio Cuore Digitale al ricercatore dell'equipe sanitaria del Bambino Gesù, Luca Borro, che ha contribuito al successo dell'operazione chirurgica per la separazione delle gemelle siamesi. Borro con la stampa in 3D ha riprodotto il modello dei corpi delle gemelle siamesi, compresi di vasi sanguigni. Il suo lavoro ha permesso ai chirurghi di studiare in anticipo la tecnica più idonea per la separazione delle gemelle, consentendo di dimezzare quasi i tempi dell'intervento e di lavorare sul campo agendo quindi in totale sicurezza.

