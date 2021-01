Mariella Enoc guiderà per altri 3 anni il Bambino Gesù di Roma. «Lavoreremo per garantire l'eccellenza»

Mariella Enoc guiderà per i prossimi tre anni il Consiglio di amministrazione del Bambino Gesù di Roma. Il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, «in base ai poteri conferitegli da Sua Santità Papa Francesco», ha confermato Mariella Enoc presidente del Cda dell'Ospedale pediatrico. Il mandato della presidente Enoc all'ospedale Bambino Gesù era già stato rinnovato una prima volta nel 2017. La presidente è in carica da febbraio 2015.

«La decisione della Santa Sede - dichiara Mariella Enoc - è un attestato di stima per il lavoro che l'Ospedale ha fatto in questi anni. Questo ci conforta e personalmente mi rende molto lieta. Stiamo vivendo tutti un grande momento di difficoltà legato alla pandemia, ma sono certa che riusciremo a superare anche questa sfida, inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Lavoreremo nei prossimi mesi per costruire un progetto strategico che possa guardare al futuro dell'ospedale, per continuare a garantire l'eccellenza delle cure e della ricerca scientifica».

