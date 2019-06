La Fgci accanto all'ospedale pediatrico Bambino Gesù in occasione dei 150 anni dell’ospedale romano. L'incontro dei bambini con la Nazionale a Coverciano, una raccolta fondi per la realizzazione dell’Istituto dei tumori e dei trapianti, un'asta di beneficienza e poi la possibilità di assistere alla gara Italia-Grecia il 12 ottobre all'Olimpico.

Tre i momenti principali della partnership tra Fgci e l'ospedale. L'altro giorno pazienti, medici e infermieri hanno vissuto una giornata con la Nazionale a Coverciano. I piccoli hanno potuto stringere la mano ai campioni e Roberto Mancini ha indossato un camice da medico. «Abbiamo definito con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e in accordo con la Santa Sede – ha commentato il presidente della FIGC Gabriele Gravina - una partnership di cui siamo onorati, in considerazione del ruolo sociale oltre che sportivo del calcio, dell’importanza dell’attività svolta dall’OPBG, uno dei poli pediatrici più importanti d'Europa, della tensione dell’Istituto verso la solidarietà e l'eccellenza, dello straordinario impegno professionale e umano del personale medico-ospedaliero che da 150 anni è al servizio di chi ne ha più bisogno».



Ad ottobre la Nazionale visiterà il “Bambino Gesù” incontrando i pazienti ospiti nella struttura del Gianicolo: i bambini in grado di uscire potranno assistere alla partita Italia-Grecia che si terrà all'Olimpico il 12 ottobre, il match valido per le Qualificazioni a Euro 2020. Si potrà contribuire all'attività di raccolta fondi promossa dal “Bambino Gesù” attraverso il numero solidale 45535, una campagna finalizzata a sostenere la realizzazione dell’Istituto dei Tumori e dei Trapianti, che potrà soddisfare al meglio le necessità di bambini e adolescenti con malattie oncologiche come leucemie, linfomi, tumori solidi, malattie ematologiche non neoplastiche, compresi i trapianti di cellule staminali emopoietiche e di organi.

E proprio per raccogliere fondi la Figc attiverà un’asta online con maglie autografate degli Azzurri e la donazione di un’esperienza VIP con walkabout in occasione della gara Italia-Grecia. Integrerà il ricavato con un proprio contributo, coinvolgendo nel progetto anche le componenti federali, i calciatori della Nazionale ed i partner commerciali. Il terzo appuntamento si svolgerà a novembre: alcuni dirigenti, tecnici e calciatori della Figc interverranno ad una serie di eventi conclusivi delle celebrazioni.

«Sono particolarmente contenta di questa collaborazione – afferma la presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc – perché so quanto siano importanti il mondo del calcio e i suoi atleti per i nostri piccoli. Quando uno dei loro beniamini arriva in visita in ospedale i visi dei bambini si illuminano e dimenticano per un attimo malattie e terapie per essere solo dei tifosi sfegatati. Se è vero che la cura è un “gioco di squadra”, anche il contributo di calciatori, allenatori e dirigenti calcistici può essere determinante per affrontare le malattie e segnare il gol della guarigione».



